«La domenica Favorita in trasferta», in migliaia a Piano Battaglia per visite naturalistiche, giochi e concerti

Visite naturalistiche, giochi per bambini, concerti, laboratori, attività culturali e sociali all’aria aperta per “La domenica Favorita” in trasferta a Piano Battaglia. Questa mattina (15 ottobre) il pianoro si è riempito di migliaia di visitatori, accorsi da tutta la Sicilia.

«Questa manifestazione - spiega il sindaco di Petralia Sottana, Pietro Polito - segna una rinnovata attenzione della Città Metropolitana al territorio nei confronti di una località importante come Piano Battaglia e un cambio di passo nel rapporto con le aree interne. Sono grato al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Sarà una giornata di festa, grazie al lavoro di tanti volontari e tutto coloro i quali parteciperanno».

Intorno alle 12 è arrivato anche il sindaco Lagalla, che ha rinnovato l’impegno a collaborare con gli enti locali per restituire centralità ai territori delle aree interne del palermitano.

Le attività si sono concentrate nell’area antistante la partenza degli impianti di risalita, rimasti aperti, tra il Rifugio Marini, il ristorante Lo Scoiattolo e la chiesa Madonna delle Nevi. Presente la Marching Band della Fondazione Brass Group con un'esibizione itinerante e il corpo dei vigili del fuoco con lo spettacolo “Pompieropoli”, che ha consentito ai più piccoli di vivere l’esperienza di essere un pompiere tra passaggi in teleferica e spegnimento di piccoli fuochi.

Tra le tante attività anche l'arrampicata sportiva sugli alberi, giochi e animazioni ad alta quota, scacchi e chess boxing, le attività per i cani del dog village, laboratori ludico-ricreativi tra cui la sensibilizzazione all'uso e alla rigenerazione di biciclette abbandonate e visite naturalistiche. Presenti anche i camper dell’Asp 6, dove è stato possibile effettuare gratuitamente screening oncologici, vaccinazioni, microchippatura dei cani per la prevenzione del randagismo e sportello amministrativo per operazioni cambio medico.

La manifestazione ludica-sportiva e culturale, promossa dal Comune e dalla Città Metropolitana di Palermo, è giunta alla sua quinta edizione e ha guadagnato il patrocinio dei comuni di Petralia Sottana e Corleone, dell’Ente Parco delle Madonie, dei Rangers e del Dipartimento dello Sviluppo Rurale della Regione Siciliana.