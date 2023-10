Due austriaci scelgono Terrasini per il loro "sì", il sindaco: "Eventi che fanno crescere il nostro territorio"

Hanno scelto Terrasini per il loro sì. Dall'Austria sono arrivati in Sicilia e poi si sono promessi amore eterno davanti al mare cristallino della località in provincia di Palermo. A celebrare il loro matrimonio, il sindaco Giosuè Maniaci, che ha condiviso sui social le foto della cerimonia che si è svolta a Torre Alba. Una location mozzafiato per Bianca e Michael, circondati dagli affetti più cari, dai testimoni ai parenti più stretti, giunti a Terrasini per festeggiare insieme.

"La promozione del nostro paese e delle nostre sedi più belle come Torre Alba passa anche dai tanti matrimoni che ogni anno vengono celebrati - dice il primo cittadino -. E oggi siamo felici per Bianca e Michael, due austriaci che hanno scelto Terrasini e Torre Alba per il loro “si” nel giorno più bello. Un ringraziamento speciale per Daniela Riedlova che ha organizzato l’evento facendo anche da interprete per la cerimonia. Auguri ragazzi per il vostro matrimonio!". Nei mesi scorsi, infatti, il paese a trenta chilometri da Palermo è già stato scelto da americani, inglesi e svedesi che hanno deciso di convolare a nozze sotto il sole siciliano.