Da Palermo a Medellín, il progetto Violetta contro la violenza sulle donne

Da quando è nato il progetto, oggi associazione Violetta, la missione e gli obiettivi sono sempre stati chiari. Da un lato rendere visibili e prevenire le violenze di genere con processi educativi e formativi attraverso la pedagogia femminista e la coeducazione nelle scuole. Dall'altro lato, come dice lo slogan «Costruisci ponti e aprirai orizzonti», l'internazionalismo femminista e la solidarietà internazionale con il fine di costruire reti di sorellanza con altre associazioni di donne nel mondo.

Palermo mercoledì ha ospitato alla Casa dei Sogni in via Mura di San Vito l'evento «Conversatorio - Il Movimento Sociale delle Donne e la costruzione di Pace in Colombia». Era presente Piedad Toro Duarte, attivista sociale, politica e femminista del Movimento Sociale delle Donne a Medellín in Colombia. Si è parlato della situazione attuale nel Paese sudamericano e di come attraverso il femminismo si sono creati spazi di interlocuzione politica, sociale e culturale per l'incidenza sociale e politica a favore del processo di costruzione di pace.

Violetta è una associazione femminista nata da pochi mesi, che lavora alla prevenzione delle violenze di genere attraverso l’educazione con le giovani generazioni nelle scuole di Palermo e provincia. L’associazione si occupa anche di generare network e reti di sorellanza con altre associazioni che lavorano per combattere le violenze di genere in ambito locale, nazionale e internazionale.