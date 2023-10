Salute mentale, flash mob a Palermo: «Così vogliamo abbattere i tabù»

«Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute mentale, troppo spesso dimenticato. La salute è di tutti, sia delle persone che ne soffrono che degli altri cittadini». Questa mattina piazza Verdi, a Palermo, si è colorata di verde: oltre 150 persone da tutta la Sicilia sono scese in piazza con palloncini e magliette del colore della giornata mondiale della Salute mentale, esibendosi in un flash mob per accendere i riflettori su un argomento in certi casi poco messo in risalto e per certi versi tabù.

«Vogliamo mandare il messaggio che la salute mentale conta, è importante - sottolinea Dario Romano, organizzatore della manifestazione e tecnico della riabilitazione psichiatrica -. Siamo un gruppo che si chiama circolarmente, che riunisce professionisti sanitari e non della salute mentale. Tra noi ci sono professionisti del privato, del pubblico e dell’associazionismo: ci siamo uniti con l’obiettivo di far arrivare a tutti i nostro servizi mettendoli in rete e rendendoli sempre più disponibili per tutti coloro che ne hanno bisogno».