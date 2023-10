A Bagheria i cartelli per proteggere i gatti in strada: «Così indichiamo la presenza delle colonie feline»

Cartelli creati ad hoc per proteggere i gatti che vivono per strada a Bagheria. Ad annunciarlo è l'assessore comunale al Randagismo e benessere degli animali, Giuseppe Tripoli, dopo i sopralluoghi dei sanitari dell'Asp che hanno individuato le colonie feline sul territorio. Le tabelle che indicano la presenza dei gatti, quotidianamente accuditi, sfamati e coccolati dai volontari, sono state posizionate in varie zone della città.

A Bagheria, infatti, sono presenti dieci colonie feline: "Si tratta di luoghi di aggregazione di gatti liberi, più o meno numerosi, che convivono e frequentano abitualmente lo stesso luogo e sono curati da volontari - spiega l'assessore -. Queste colonie sono protette da leggi regionali e all'interno vi sono gatti sterilizzati e castrati, che vengono periodicamente controllati e preservati anche da chi li maltratta". L'obiettivo è la buona saluta degli animali, anche se vivono per strada: "Le colonie feline presenti nel nostro territorio sono state individuate dall'Asp, che, in sinergia con la polizia municipale ne sorveglia le attività. Ringraziamo i volontari che se ne prendono cura. Abbiamo sempre a cura il benessere di cani e gatti", conclude Tripoli.