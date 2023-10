A Pioppo grande festa per la nonna dei record: Tina compie 106 anni

E' un super traguardo quello raggiunto da Caterina Cosentino: la nonna dei record di Pioppo, frazione di Monreale, in provincia di Palermo, ha compiuto 106 anni. Grande festa per tutta la comunità in cui è conosciuta come "nonna Tina". Nata ne 1917, è la donna più anziana di tutto il comprensorio monrealese e ha festeggiato il suo compleanno circondata dagli affetti più cari e dai tanti amici che negli anni le sono stati vicino. Tina è madre di tre figli, nonna di sette nipoti e bisnonna. A Pioppo la conoscono tutti ed è un esempio di saggezza e bontà.

Conserva ancora il suo sorriso e una lucidità preziosa: i suoi ricordi e i suoi racconti incantano i più giovani, che fanno tesoro dei suoi consigli. A Pioppo in tanti ricordano, anche tramite i racconti dei propri nonni, il giorno in cui gli americani arrivarono in paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella piccola comunità la gente si chiuse in casa e sventolò fazzoletti bianchi. Tina, giovane e tenace, sfidò il pericolo e si avvicinò ai soldati: fu ripagata con dolci e cibo in scatola che condivise con i suoi concittadini. La sua generosità e il suo buon cuore sono ancora tra le qualità che più la contraddistingono e che la rendono un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che la conoscono.