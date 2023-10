Balli, laboratori e giri a cavallo: a Villa Giulia celebrata la Festa dei Nonni di Palermo

Sono fidati, complici, angeli custodi, sono i nonni che vanno celebrati e festeggiati per l’amore immenso che sono capaci di dare. Amano i figli e stravedono per i nipoti e insieme molti di loro hanno trascorso una giornata di festa a Villa Giulia.

La festa dei nonni (celebrata con un giorno di anticipo approfittando della domenica), promosso dal Comune di Palermo, con il patrocinio del Rotary Palermo-Libertà, ha coinvolto oltre ai nonni, le scuole, la polizia municipale, la polizia, la Fanfara del 12° Reggimento dei carabinieri e associazioni di categoria, da quelle sportive a quelle artistiche di animazione. In tanti hanno approfittato della bella giornata di sole e hanno trascorso la mattina insieme alla famiglia.

Nonni e bambini di Palermo si sono divertiti tra musica e balli. I piccoli hanno partecipato ai laboratori di pittura e hanno fatto un giro a cavallo. Tanti giochi e sorrisi con gli animatori e la gioia di stare insieme. Non solo bambini piccoli insieme ai loro nonni ma anche adolescenti e ancora più grandi. La festa organizzata a Villa Giulia è stata l’occasione per vedersi, stare insieme e trascorrere del tempo insieme all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

Si abbracciano e dicono di amarsi come mamma e figlia Nonna Rosetta Parisi e la nipote Valentina Falcone. Nonna Margherita Dardi ha 3 nipoti: Alice, Carmelo e Gioele. “I nipoti si vogliono bene più dei figli – dice nonna Margherita – perché quando si è giovani si pensa a lavorare. Quando si è nonni invece abbiamo più tempo da trascorrere con i nipoti”.

Mattea Conte che tiene la sua ottava nipotina, la più piccola di 10 mesi, sottolinea l’importanza dei nonni nelle famiglie e nella società. “Essere uniti, accogliere i figli e i nipoti è bello e importante – dice nonna Mattea – ci dà tanta gioia. La società si costruisce così, con l’unione e l’amore”.

Nicolò Ferraro abbraccia le sue due nonne, Milena e Maria Concetta e loda le loro abilità in cucina. A godersi la festa c’è anche nonno Roberto Lagalla. “Anch’io sono nonno di due bimbi – dice il sindaco sorridendo – e vengo a trovare i miei colleghi nonni, una condizione bella e importante. Stimolare e migliorare le relazioni intergenerazionali credo possa essere di esempio per i più piccoli e di felice ricordo per la loro vita e questo penso vada valorizzato anche dall’amministrazione comunale”.

Hanno partecipato all’evento anche i nuclei ippomontato e cinofili della polizia municipale e di Stato, la polizia postale per informare sulle truffe ai danni degli anziani, l’ufficio educazione stradale della polizia municipale, il Trentesimo Cavalleggeri di Palermo, l’associazione nazionale Artiglieri d’Italia e l’associazione nazionale carabinieri che ha illustrato e fatto provare le tecniche di primo soccorso.