Giornale di Sicilia, fiori sul posto di lavoro di Angelo Meli

Il ricordo di un collega, che davanti a quella scrivania ha trascorso gran parte della sua vita, passa anche da un omaggio floreale proprio nella postazione di lavoro.

Angelo Meli amava il suo lavoro, la mattina era il primo ad arrivare, per leggere i quotidiani, valutare le notizie del giorno. E la sera controllava meticolosamente quanto fatto, prima di lasciare la redazione. Questo pomeriggio, alle 15.15, il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano ha affidato ai giornalisti e agli altri lavoratori di via Lincoln un commosso ricordo che ha raggiunto i cuori di tutti. Non è mancato un caloroso abbraccio corale alla moglie, Maria Rita, la compagna di sempre di Angelo.