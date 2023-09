Palermo, grande festa per nonna Franca: per lei il traguardo dei cento anni

A Palermo una festa speciale per nonna Franca, che ha raggiunto il traguardo dei cento anni. Torta, candeline, palloncini e applausi per Francesca Guerrera, nella comunità alloggio per anziani "Villa della nonna", dove tutti gli ospiti hanno partecipato al party organizzato in ogni dettaglio apposta per lei.

Presenti anche i nipoti, gli operatori e i titolari della struttura che si trova in via Monte Cuccio, dove la neo centenaria viene descritta come una persona dolcissima e dal grande cuore. Nella foto pubblicata proprio dal profilo social della comunità alloggio, Francesca Guerrera è sorridente e pronta a spegnere le candeline del record. Un post che ha fatto il pieno di like: "Raggiunto un grande traguardo! 100 anni! Buon compleanno alla carissima nonna Franca!", scrivono dalla struttura. E sono decine gli utenti che si uniscono alla gioia di amici e parenti: "Sei bellissima, tanti auguri nonnina". E ancora: "Che meraviglioso traguardo, auguri, auguri e un abbraccio grande".