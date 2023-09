X Factor, la palermitana Simona Bonura incanta la giuria e il pubblico

Un'esibizione intensa ed emozionante. Con tanto di commozione della giuria, in particolare quella di Ambra e di Morgan. Simona Bonura, diciottenne di Palermo, ha incantato tutti durante la sua esibizione alle audizioni di X Factor. Nel corso della puntata andata in onda giovedì sera si è presentata sul palco non nascondendo la sua agitazione.

Ha raccontato di non avere mai studiato canto, ma di coltivare la sua passione da tempo. Si è esibita con una cover della versione di Giuni Russo de “L’addio”, scritta da Franco Battiato. Tutto il pubblico si è alzato e ha applaudito. "Il talento è una gran bella cosa", ha commentato Ambra, con gli occhi lucidi. Tutti e quattro i giurati hanno pronunciato il fatidico "sì" che porta la giovane cantanta palermitana alla fase successiva del talent. Il sogno di Simona va avanti.