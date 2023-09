A Palermo un centro educativo per Borgo e Albergheria: «Così aiutiamo i ragazzi delle periferie»

«Non un esercito ma una comunità di educatori ed educatrici per Palermo». È l'obiettivo dell'associazione Per Esempio, che questo pomeriggio (21 settembre) ha presentato i nuovi progetti al Moltivolti.

«Sono progetti educativi - spiega Ernesto Paci, vicepresidente di Per Esempio Onlus - per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile, e per l’empowerment di genere, con una squadra di 40 professioniste e professionisti che scenderanno per le strade per contribuire a curare le ferite dei quartieri palermitani più complessi e far sì che tutte le ragazze e i ragazzi siano destinatari di percorsi di cura dedicati e a propria misura».

«Grazie all’intervento illuminato della Bolton Hope Foundation e di Alliance for Gender Equality in Europe, del programma Comunitario Erasmus+, e alla collaborazione con l’istituto Lombardo Radice, con l'alberghiero Borsellino, con Libera Palermo e con il Cesie - continua l'antropologa Martina Riina -, siamo coinvolti in due dei quartieri più complessi della città, Albergheria e Borgo Vecchio in cui stiamo per inaugurare un nuovo centro educativo per accompagnare i ragazzi e le giovani donne nella costruzione del loro progetto di vita, per sostenere i percorsi di sviluppo delle bambine e dei bambini e di tutto il quartiere».

Per allestire il nuovo centro è anche stata avviata una raccolta fondi, tramite un crowdfunding, per invitare le istituzioni e la cittadinanza a sostenere i progetti.