Comunità madonita in lacrime: è morto Antonio Curione, l'ingegnere che amava insegnare

E' un giorno di dolore per per la comunità madonita che piange la scomparsa dell’ingegnere Antonio Curione. Si è spento a 71 anni ed era nato ad Alimena. Molto stimato e conosciuto in tutto il territorio, si era abilitato alla professione negli anni Ottanta. Era poi diventato insegnante, aveva lavorato in vari istituti delle Petralie e poi al Geometra di Polizzi Generosa, dove ha insegnato Costruzioni per oltre trent’anni.

Era in pensione da pochi anni, ma non si era mai fermato: da chi lo conosceva viene descritto come un creativo, un uomo pieno di passioni, iniziative e progetti. Impegnato nella vita sociale, è stato anche membro e presidente del Lions Club Madonie. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio per Curione, sui social in tanti lasciano parole di profondo affetto e stima: "Caro Antonio - scrive Manuela - ieri mattina anche il cielo sopra noi ha pianto. Mi hai insegnato tanto, mi hai insegnato a non mollare mai la presa e io ti devo tanto. So che sei vicino al mio papà, e gli angeli accanto a me adesso sono due. Ti dedico la frase che per me ha avuto tanto significato e mi conforta: adesso sei nei nostri cuori, un posto dove niente può farti del male. Ed è così. Ti vorrò per sempre bene".

"Non ho parole - scrive Claudio -. Una perdita immensa. Antonio una bella persona, un amico carissimo, un buono, gentile, disponibile. Che Dio lo abbia in gloria e consoli i suoi cari. Mi unisco al dolore di tutta la famiglia ed elevo al Padre un'accorata preghiera affinché il Signore della vita gli dia riposo, pace, luce, gioia e vita eterna". I funerali saranno celebrati nella chiesa madre di Alimena lunedì 18 settembre alle 15,30.