Canta come un tenore a 14 anni: Noemi Realforte di San Cipirello ha stregato Italia's Got Talent

Far commuovere e conquistare Mara Maionchi non è facile, ma una 14enne di San Cipirello ci è riuscita. Successo incredibile per Noemi Realforte nell’ultima puntata di Italia’s Got Talent. La giovane, un contralto, è salita sul palco del celebre talent show proponendo una sua versione di “Nessun dorma”, l’aria dalla Turandot di Giacomo Puccini, resa immortale da Luciano Pavarotti.

La giuria è rimasta a bocca aperta. La voce possente di Noemi ha fatto subito breccia nel cuore di Mara Maionchi che ne ha notato la bravura e ha chiesto alla giovane se lei fosse un contralto. Alla risposta affermativa, ha deciso di darle il suo golden buzzer anticipando Frank Matano, anche lui propenso a premiare Noemi

Un premio più che meritato per la giovanissima cantante siciliana, che con la sua voce possente e intonata è riuscita a trasmettere fortissime emozioni. Il video della sua esibizione in poche ore è diventato virale sul web con migliaia di visualizzazioni.

“Salutiamo davanti a tutte le telecamere tutti coloro che ti dicevano che eri stonata“, ha detto un'altra giurata, Elettra Lamborghini, anche lei entusiasta della giovane siciliana. L'appuntamento è il 22 settembre per la semifinale di Italia's Got Talent dove Noemi sarà tra le protagoniste più attese.