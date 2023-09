Il Papa: don Puglisi ha dato se stesso per amore abbracciando la croce

«Sull’esempio di Gesù, #DonPinoPuglisi è andato fino in fondo nell’amore: ha prediletto i piccoli e gli indifesi, li ha educati alla libertà, ad amare la vita e a rispettarla. E ha dato sé stesso per amore abbracciando la Croce sino all’effusione del sangue». Lo afferma oggi papa Francesco in un tweet, nel trentennale della morte di don Pino Puglisi per mano della mafia.

In un altre tweet il Pontefice aggiunge: «#DonPinoPuglisi amava dire: “Se ognuno di noi fa qualcosa, allora possiamo fare molto”. Sia questo l’invito per ciascuno a saper superare le tante paure e resistenze personali e a collaborare insieme per edificare una società giusta e fraterna».