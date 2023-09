A Palermo una corsa in pigiama per combattere i tumori pediatrici

Una corsa in pigiama per combattere i tumori pediatrici. L’iniziativa, promossa da Lilt, si chiama "Pigiama run" e si è svolta oggi pomeriggio a Mondello, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sul linfoma.

Alle 18.30, una folla di palermitani è partita da Viale Regina Elena alla volta dello Splendid Hotel La Torre, con addosso i pigiami più stravaganti ed eccentrici, poi il ritorno. L’evento - di cui il Giornale di Sicilia è media partner - ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio direttivo nazionale dei Ministri, di “Sport e Salute” e Coni.

Nata a Milano nel 2019, la corsa in pigiama coinvolge più di venti città in tutto lo Stivale. Da Palermo a Genova, passando per Bari e Trento, possono partecipare proprio tutti - anche camminando - purché in pigiama.

Le donazioni raccolte quest’anno andranno al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale ARNAS Civico di Palermo. L’anno scorso grazie ai tanti partecipanti è stato possibile creare un fondo per sostenere le spese di viaggio dei bambini costretti a doversi spostare per curarsi in centri specializzati.

Nel video le parole di Francesca Glorioso, presidente Lilt Palermo; dott. Paolo D'Angelo, direttore reparto oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo e Sabrina Figuccia, assessore allo sport