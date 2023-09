Palermo, l'abbraccio dei fedeli alla Vergine Addolorata

Nella parrocchia di Nostra Signora della Consolazione di via dei Cantieri, sono iniziati oggi i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata al Molo, organizzati dall’omonima confraternita. Dopo la messa delle 11, il simulacro della Vergine Addolorata è stato portato in processione fin dentro lo stabilimento Fincantieri della città, attesa dalle maestranze e dagli operai oltre che dai tanti fedeli. La festa è diventata, infatti, un momento forte di dialogo e di confronto con il mondo del lavoro, che nei Cantieri Navali trova un luogo altamente simbolico e significativo.

Presente l’arcivescovo Corrado Lorefice, che ha dedicato il tradizionale momento di preghiera non solo ai lavoratori, ma anche ai tanti disoccupati della città, che stanno vivendo un momento di forte difficoltà economica e sociale a causa della crisi e della mancanza di lavoro. Pensiero condiviso anche dal parroco della Parrocchia, padre Jose Antonio Sabino Reyes e dal superiore della Confraternita di Santa Maria Addolorata al Molo, Antonino Aiello.

Hanno partecipato ai festeggiamenti anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal consigliere Ottavio Zacco, la capitaneria di porto e i Cardinali Arcivescovi che via via si sono succeduti alla guida dell’Arcidiocesi di Palermo.