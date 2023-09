Si è sposata a Palermo la nipote di Franca Fendi, tra gli invitati Luca Cordero di Montezemolo

La Sicilia e Palermo ancora una volta teatro di suggestivi ed eleganti matrimoni. Questa volta tocca a Ginevra Piersanti Fendi, nipote di Franca Venturini Fendi e figlia di Federica Formilli Fendi, volare nel capoluogo siciliano e vivere il giorno più importante della sua vita tra le bellezze della città.

Ginevra e il marito Alessandro si sono sposati ieri pomeriggio alle 18 nella chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella: i preparativi hanno preso vita durante il primo pomeriggio nello storico hotel delle Palme di via Roma, poi la partenza verso la chiesa dove al loro arrivo gli sposi sono stati accolti da un coro gospel che ha intonato la famosissima, e ormai quasi tradizionale in questo tipo di eventi, Stand by me. Dopo il fatidico «Sì», amici e parenti hanno atteso fuori la coppia per il lancio del riso, per poi vederli sfrecciare via a bordo di una storica Porsche cabriolet lungo le vie del centro storico, direzione Villa Igiea, dove è proseguita la festa.

Centinaia i curiosi e gli invitati tra cui personaggi come Luca Cordero Montezemolo, ex presidente Ferrari, e l’attore Alessandro Preziosi. Nello storico hotel liberty, gli invitati sono stati avvolti da canti e danze tipiche siciliane. Ginevra nasce e cresce nella storica famiglia che ha portato il made in Italy nel mondo: il suo spirito creativo si è sviluppato all’interno della maison Fendi per poi mettersi alla prova con il nuovo brand Fendissime. Adesso, lavora per Triplef, concept creato dalla madre Federica Formilli Fendi, che coniuga moda e design per la decorazione di interni. Il brand è guidato tutt’ora da Federica affiancata, appunto, dalla figlia Ginevra.