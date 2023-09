Massimo Valentino, nuovo preside allo Zen di Palermo: «La scuola deve essere un luogo amico per tutti»

Se dirigere una scuola è una sfida per ogni preside, ancora di più lo è per il nuovo arrivato allo Zen. Si è insediato il dirigente scolastico, Massimo Valentino, alla scuola Falcone di Palermo. Sotto gli occhi curiosi del quartiere e accolto con tanto entusiasmo dai docenti, Valentino ha messo piede nella scuola palermitana più chiacchierata d'Italia, dopo l'arresto della preside Daniela Lo Verde, accusata di corruzione e peculato. Da aprile fino al 31 agosto il preside ad interim è stato Domenico Di Fatta, che si è dovuto dividere tra la reggenza della scuola allo Zen e quella del suo liceo, il Regina Margherita. Ora portare avanti la scuola dello Zen sarà compito di Massimo Valentino.

Riuscire a conquistare la fiducia dei residenti del quartiere non sarà facile, perché alla preside Lo Verde i genitori e le mamme, soprattutto, avevano affidato i loro figli. Lo sa bene il neo preside, Massimo Valentino, che ha intenzione, per questo, di convocare a breve i genitori degli alunni per conoscerli e per farsi conoscere.

«So che è una bella sfida - dice Valentino - e dobbiamo metterci subito al lavoro senza clamori. Ci dobbiamo rimboccare le maniche per rendere questa scuola bella e accogliente. Lavorerò assiduamente affinché i ragazzi vengano a scuola per studiare ma anche per fare sport e altre attività, per stare insieme ai loro amici e insieme a noi. Sarebbe bello se la scuola Falcone diventasse un hub, un punto di riferimento, un presidio di legalità ma anche un riparo, un luogo amico per tutti».

Massimo Valentino, 53 anni, è stato alla guida delle scuole di Busto Arsizio, in provincia di Varese, per quattro anni. Ora si ricongiunge con la sua famiglia, moglie e tre figli, che sono rimasti nel capoluogo siciliano. «Ho viaggiato in questi anni tante volte per cercare di stare a casa il più possibile ma fondamentalmente sono stato solo in Lombardia per quattro anni - aggiunge il preside -. Quest’anno ho fatto richiesta di trasferimento e quando ho ricevuto la chiamata del direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Pierro, che mi ha designato per la scuola Falcone, quasi non ci credevo. Torno a casa perché anche se sono di origini napoletane, sono palermitano di adozione».

Se difatti ieri - venerdì primo settembre - è stato ufficialmente il primo giorno di scuola per il preside, il sindaco Roberto Lagalla e il prefetto Maria Teresa Cucinotta, qualche settimana fa, lo hanno già incontrato e gli hanno dato il loro benvenuto. Non vede l’ora di cominciare Valentino, di incontrare i suoi ragazzi e aiutarli a crescere. Vuole insegnare loro a coltivare le passioni e ad inseguire i sogni. «Consapevole delle difficoltà che incontrerò - conclude il neo preside - mi impegnerò a prendere in carico non solo gli studenti ma anche le loro famiglie. Lavorerò affinché si sentano parte di una vera, grande comunità».

Nella foto il nuovo dirigente scolastico Massimo Valentino con il sindaco Roberto Lagalla e il prefetto Maria Teresa Cucinotta