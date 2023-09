Palermo, alla ragazza violentata il saluto via social di Sfera Ebbasta

Anche il rapper Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, 30 anni, di Cinisello Balsamo, ha inviato un saluto sui social alla ragazza diciannovenne di Palermo vittima dello stupro di gruppo del Foro Italico. Lo fa in un video, in cui dimostra di conoscere l’identità della giovane, tanto da chiamarla con il suo nome. «Ciao, un bacio, fai la brava, ci vediamo presto», dice il famoso cantante apprezzato soprattutto dai giovanissimi. E la dicianovenne, dopo avere pubblicato la clip, ha commentato: «Oggi non mi sono sentita bene. Poi mi arriva questo». Un piccolo momento di felicità dopo che, nei giorni scorsi, la ragazza era stata allontanata dalla città e messa in comunità per aver postato una frase drammatica: «Sono stanca, mi state portando alla morte».