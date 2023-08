Selezione per Miss Italia, casting per 15 ragazze a Palermo

«Miss Italia è un sogno, è un qualcosa che capita per gioco ma che poi ti insegna tanto. Una vera e propria esperienza di vita, che forma la persona non soltanto in passerella». Saranno sei le ragazze che sul gong finale raggiungeranno sul palco dell’hotel Astoria Palace di via Montepellegrino, a Palermo, il già folto gruppo di concorrenti finaliste regionali che si contenderanno i posti alle prefinali nazionali del concorso e la nuova e inedita fascia di Miss Palermo. E proprio questa novità ha aperto le porte a Debora Lo Burgio, 17 anni di Partinico, Fabiola Butera, 18 anni di Termini Imerese, Denise De Cosimo 26 anni di Palermo, Melissa Toja, 26 anni di Palermo, Martina Vaglica 20 anni di Bagheria e Sophia Messina, 20 di Palermo.

L’aggiunta del nuovo titolo ha fatto si che si riaprissero nuove selezioni andate in scena questa mattina sempre sul palcoscenico dell’hotel: un casting aperto a tutte le ragazze tra i 18 e i 30 anni nate o residenti a Palermo o provincia, che ha visto partecipare oltre una quindicina di ragazze che non si sono fatte sfuggire l’occasione.

Come sempre c’è chi è li per gioco, chi perché l’ha sempre sognato. E il punto sembra essere, ancora una volta, il sogno: «È un sogno ad occhi aperti - spiega Debora Lo Burgio - vivere questi momenti ti fortifica, ti fa vedere l’esterno, viaggiare, conoscere nuove ragazze e soprattutto normalizza la bellezza. A volte si vedono ragazze che sembrano irraggiungibili per i canoni di bellezza che le caratterizzano - prosegue - ma in realtà sono persone come noi, come tutti. La bellezza ci viene data di natura, ognuno di noi ha una sua bellezza interiore ed esteriore che bisogna valorizzare».

Debora ha poi raccontato come nasce la sua esperienza: «Devo dire che non me l’aspettavo - sottolinea - sto vivendo delle esperienze meravigliose grazie a mia madre. È stata lei ad iscrivermi e la ringrazio per farmi vivere questo sogno, sperando di concretizzare il mio: mi piacerebbe lavorare nella moda, di poter valorizzare il mio corpo in passerella e spero di riuscirci».

Tanta moda tra le idee delle partecipanti, ma soprattutto spettacolo, come nel caso di Sophia Messina: «Il sogno che chiedo a Miss italia è entrare nel mondo dello spettacolo - racconta - è una passione che ho da quando ero piccola e infatti adesso studio spettacolo all’università di Palermo. In passato, ho partecipato a programmi televisivi, anche sportivi, campo che mi attira perché sono un’atleta a livello agonistico».

Sophia pratica il Cheerleading, sport che combina coreografie composte da elementi di ginnastica, danza e acrobazia. «Mi aspetto una sorpresa - prosegue - mi piace pensare in grand ma non voglio neanche illudermi: l’importante è fare il proprio percorso a testa alta e con determinazione. Ho sempre seguito Miss italia fin da piccola eh o aspettato il momento giusto; penso sia arrivato».