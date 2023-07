Valentina Vignali in vacanza in Sicilia: relax a Mondello, Isola delle Femmine e Capo Gallo

Valentina Vignali in vacanza in Sicilia. La cestista e modella ha trascorso qualche giorno nel Palermitano e ha voluto dare sui social, attraverso le foto e i video, un aggiornamento sulle sue vacanze. La Vignali, come si vede dalle foto e come lei stessa scrive su Instagram, rispondendo ad un commento, è stata a Mondello, Isola delle Femmine e a Capo Gallo.

In poche ore il post ha raccolto più di 85.000 mi piace e moltissimi commenti. Tra questi, anche chi ha sottolineato il fatto che la Vignali si stesse godendo le vacanze mentre l'Isola è devastata dagli incendi: "La Sicilia sta bruciando e tu godi così, scusami ma devi pensare un po’ altre cose come natura, etc". Subito la risposta della modella che tiene a precisare come si trovasse a mare due giorni prima dei roghi: "Vabbè ma la gente non c’è la fa proprio. A parte che gli incendi sono successi due giorni dopo, ma pure se fosse, faccio il pompiere per caso?".

Valentina Vignali ha mostrato le foto in bikini mentre si gode il mare a Mondello, a Capo Gallo e a Isola delle Femmine. Immancabile l'immagine del cannolo siciliano e la cestista e modella ha anche immortalato il pesce che ha deciso di mangiare al ristorante.

Non è la prima volta che la Vignali sceglie la Sicilia come meta delle sue vacanze. L'ultima volta era stata alle Eolie nel 2020, ma era stata protagonista di una disavventura. Lo skipper della barca su cui stava facendo un giro avrebbe scattato di nascosto diverse foto a lei e alle sue amiche: scatti che ritraevano anche dettagli del corpo. L’uomo avrebbe, tra l'altro, inviato le foto ai suoi amici.