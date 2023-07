Due americani scelgono Terrasini per sposarsi: cento invitati dagli States e sposi sul carretto siciliano

Un aereo con oltre cento invitati tutti per loro. Naturalmente tutto pagato dagli sposi, due italoamericani che hanno realizzato un sogno, sposarsi a Terrasini, la ridente cittadina sul mare in provincia di Palermo. Un matrimonio da favola, che ha portato nel comprensorio circa 500 mila euro, contornato dagli innumerevoli angoli di paradiso che offre la Sicilia. Ad accogliere i due sposi, Mario Di Gangi e Lanni Dawn, il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci e quello di Torretta Damiano Scalici, parente della famiglia Di Gangi. Un'unione che è stata consacrata nel Duomo di Terrasini, dove i due sposini sono giunti trasportati da un tradizionale carretto siciliano.

Gli invitati hanno alloggiato per una settimana a Città del mare, struttura alberghiera con cui la famiglia di Mario Di Gangi, che si occupa di tour operator, collabora da anni. Il nonno dello sposo è tra l'altro l'artista che ha decorato i carretti siciliani che si trovano all'interno di palazzo d'Aumale. Le foto ricordo sono state fatte lungo lo splendido lungomare di Terrasini e a Torre Alba. Il trattenimento si è svolto in una sala di Carini. Per l'occasione sono stati noleggiati due pullman per portare gli invitati prima in chiesa e poi in sala.

"Auguri ragazzi - scrive il primo cittadino di Terrasini Giosuè Maniaci su facebook -. Grazie per la scelta del nostro Duomo e del nostro paese. Terrasini - conclude - si conferma ancora una volta una città attraente per tanti sposi e tanti visitatori".