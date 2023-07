Festino di Santa Rosalia, Salvo La Rosa: «Contenti di raccontare un evento così straordinario»

Salvo La Rosa, protagonista con Tgs anche quest'anno nel raccontare il Festino di Santa Rosalia, numero 399, racconta le emozioni a pochi minuti dal via della manifestazione: "Noi siamo contenti di essere qui anche quest’anno per raccontare questo evento - dice La Rosa -. è questa la missione del nostro gruppo editoriale (la Ses), attraverso i giornali, le televisioni e i siti internet. Proprio per questo il Festino di Santa Rosalia, un evento straordinario, una grande festa popolare, lo racconteremo con uno straordinario sforzo. Abbiamo quattro regie lungo il Cassaro che dalle 21 in poi manderanno queste immagini in tutto il mondo, raccontando tutte le emozioni della gente e con la gente, insieme ai colleghi Giovanni Villino e Cinzia Gizzi. Quattordici telecamere con una sorpresa che non vi voglio svelare, sarà uno spettacolo straordinario”, conclude il popolare presentatore.