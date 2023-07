Palermo, un giardino della memoria a Palazzo Jung come spazio di aggregazione

All’ombra del ficus magnolia, della stessa famiglia di quello oggi conosciuto come Albero Falcone, si limano gli ultimi dettagli per essere pronti alla prima apertura del parco di palazzo Jung, in via Lincoln a Palermo. Un filo conduttore che lega il luogo storico della memoria e i nuovi spazi interamente curati dalla fondazione Falcone: l’area verde sarà aperta per tre giorni dal 12 al 14 luglio dalle 10 alle 23, pronta ad accogliere quante più persone possibili riaprendo i cancelli lato piazza Magione.

Oltre alla valorizzazione degli alberi storici, sono state sistemate nuove piante e nuovi fiori ornamentali, che saranno l’ambiente dentro al quale saranno istallate opere di design come i sistemi di illuminazione per esterni, cinque lampade dalla forma di gigante papaveri rossi, tante quante le vittime della strage di Capaci. Il giardino, opera dal costo di circa 300 mila euro e resa possibile dai tanti sponsor provenienti da tutta Italia, sarà uno spazio culturale e di aggregazione, cui sarà aggiunta nel tempo una caffetteria. Adesso è davvero tutto pronto, all’appello manca solo il museo.