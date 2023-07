Palermo, al Santuario di Monte Pellegrino recuperato l'altare in marmo di Santa Rosalia

Recuperato l’altare marmoreo del Santuario di Santa Rosalia, a Palermo. L'operazione verrà presentata al pubblico giovedì (13 luglio), alle 18, nell’ambito dei festeggiamenti di Santa Rosalia. Presso il Santuario di Monte Pellegrino avverrà la cerimonia di svelamento dei lavori di ripristino, che sono stati commissionati dal Club service Inner Wheel Palermo Normanna, presieduto da Angela Fundarò, con la Città Metropolitana (l'ex Provincia) guidata da Roberto Lagalla.

I lavori sono stati eseguiti da Francesco Bertolino, dello studio d’arte e restauro Keramos, e Gaetano Correnti, con l’alta sorveglianza della Sovrintendenza dei Beni Culturali. La cerimonia sarà preceduta dalla Santa Messa officiata dall'arcivescovo Corrado Lorefice e dal prorettore del Santuario Don Marco Grossholz, con l’accompagnamento musicale della violinista Giovanna Ferrara (in arte Jane Far). Seguirà la narrazione inedita della storia di Santa Rosalia curata dai giornalisti Giovanna Cirino e Giovanni Villino. In coda la visita gratuita delle stanze del Tesoro.

Nella foto l'altare marmoreo dopo il ripristino