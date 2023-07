Palermo, in nome di Biagio Conte: ultimi ritocchi al carro del Festino nella missione di via Decollati

Il sogno prende sempre più forma in via Decollati a Palermo, quest’anno centro nevralgico del festino di Santa Rosalia. Alla 399esima edizione manca ormai una settimana e le operazioni di allestimento del carro, che dovrà sfilare come da tradizione lungo il Cassaro per poi raggiungere il Foro Italico in attesa dei fuochi d’artificio, procedono incessanti: gli allievi dell’Accademia di Belle arti e un gruppo di artigiani della Missione speranza e carità sono al lavoro per l’appuntamento del 13 sera, quando la struttura a forma di luna e lunga circa 8 metri verrà trasportata in corso Vittorio Emanuele da dove poi il 14 sera comincerà a sfilare, seguita e ammirata da migliaia di fedeli e turisti.

Completati i lavori tecnici, adesso il team di lavoro si sta concentrando sulla scenografia, dunque coloritura, installazioni e drappeggi, poi toccherà al posizionamento della statua della Santuzza, la stessa del 2017 ripulita e rinfrescata, al momento in attesa all’interno della chiesa di Tutti i popoli della Cittadella del povero, vicino al luogo in cui riposa fratel Biagio.

Rosalia sarà posizionata al centro del carro, quest’anno realizzato secondo le volontà del missionario laico che l’ha sempre desiderata più in basso rispetto alla classica posizione così da poter sfilare in mezzo alla sua gente. All’altezza di porta felice, all'arrivo della statua ci sarà un vero e proprio omaggio a Biagio Conte e padre Pino Puglisi, due delle figure più importanti e ispiratrici di Palermo.