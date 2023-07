Ficarazzi, in spiaggia un angolo per i baci: nasce la kiss zone alla Crucicchia

La kiss zone arriva anche a Ficarazzi, nella spiaggia della Crucicchia, in provincia di Palermo. Nei mesi scorsi, il cartello per il bacio da immortalare, era stato sistemato anche nella borgata vicina, ad Aspra, per volontà del Comune di Bagheria. Adesso, la firma invece è di un privato. È stato infatti il gestore del lido Crucicchia Albatros, Atanasio Lo Cascio, a sistemare un cartello in spiaggia che è stato da subito apprezzatissimo dai più giovani.

Un invito a baciarsi, un'opportunità per farlo in maniera divertente e anche social. Mamme e figli, giovani coppie ma anche amici sfruttano la kiss zone per realizzare uno scatto tutto da postare.