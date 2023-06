L'attore Michele Morrone a Palermo per lo spot di Dolce&Gabbana

Una star a Palermo per lo spot di Dolce&Gabbana. Si tratta di Michele Morrone, il protagonista di 365 giorni (anche del sequel), film ad alto tasso di adrenalina che ha spopolato su Netflix. Morrone, 32 anni, già in passato era stato al centro dei lavori di D&G, come modello e testimonial.

Il nuovo spot sarà nna processione vera e propria, con tanto di luminarie, una donna vestita di nero che potrebbe rappresentare la Madonna, chierichetti e sacerdoti, con riprese centro storico di Palermo, in via Alessandro Paternostro. Folla di curiosi ha immortalato la macchina organizzativa e le prime immagini di uno spot che si preannuncia magico e suggestivo. Non poteva mancare neppure una banda musicale, impeccabile anche nell’abbigliamento con un’elegantissima divisa d’ordinanza. La zona delle riprese è prevalentemente quella della Kalsa.