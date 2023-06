Palermo, volontari ripuliscono il basolato di piazza San Domenico

Hanno ripulito il basalto di piazza San Domenico a Palermo. Sono i volontari dell'associazione Retake Palermo, composta da cittadini volontari, impegnata nella lotta contro il degrado, nella valorizzazione dei beni pubblici e nella diffusione del senso civico sul territorio. Questa mattina, attrezzati con spray, pezze, scope e quant'altro, in tanti armati di buona volontà e senso del dovere, si sono ritrovati in piazza san Domenico, nella quale una decina di giorni fa era stato imbrattata la pavimentazione. Hanno immortalato l'intervento con una serie di scatti che hanno poi pubblicato sulla propria pagina Facebook e che qui pubblichiamo.

Ne loro post, hanno spiegato anche il perché del loro gesto: "Il 6 giugno scorso piazza san Domenico, la piazza del Pantheon dei siciliani illustri, si svegliava maltrattata così. Abbiamo segnalato, abbiamo aspettato, abbiamo sperato ma la situazione non è cambiata. Nessuno interviene? Bene (sigh!) … lo facciamo noi". "Ieri pomeriggio, invece di stare a casa a lamentarci davanti ad uno smartphone - spiegano dall'associazione -, abbiamo agito con un piccolo gruppetto di volontari, senza annunciare l’operazione come generalmente facciamo, e in un’ora e mezza abbiamo ripulito la piazza tra lo stupore dei passanti.