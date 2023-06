Sant'Antonio da Padova, la processione a Palermo per il santo patrono della borgata dell'Arenella

Quattro giorni di festeggiamenti, all’Arenella, a Palermo, in onore del patrono della borgata, Sant’Antonio da Padova, che ricorre oggi 13 giugno.

Da sabato scorso, 10 giugno, la zona è animata da serate danzanti, sagre del pesce, street food. Ma spazio anche alle solennità con le sante Messe, la banda e la processione della statua del santo a mare su un peschereccio, come da tradizione. Oggi, giorno della ricorrenza, la processione del simulacro attraverso le vie del quartiere.

Una devozione al santo che si ricollega a un’antica legenda, tramandata di generazione in generazione, secondo la quale la statua con il viso di fanciullo e senza il Bambin Gesù tra le braccia, venne ripescata nei fondali marini dai pescatori, dopo esser rimasta impigliata nelle maglie della rete insieme ad un’abbondante quantità di pesce. Da allora, i tradizionali festeggiamenti, che iniziano già la settimana prima, non sono mai venuti meno, neanche quando il mare è in burrasca.

A farsi carico dell’organizzazione dei solenni festeggiamenti del santo patrono, insieme alla parrocchia, è la confraternita omonima, presente dal 13 giugno del 1936, fondata per questa occasione e costituita inizialmente da pescatori del quartiere.