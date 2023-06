Palermo, la fondatrice dell'Istituto Fiaba compie 100 anni: le maestre scrivono una lettera commovente

Elena Lupò, fondatrice dell'Istituto Fiaba di Palermo, scuola primaria e dell’infanzia, ha compiuto 100 anni. Grande festa, ieri, in via Eduardo Calandra alla quale hanno partecipato, oltre alle tre figlie e alle nipoti, anche tante insegnanti, collaboratrici ed ex allievi che si sono ritrovati per l'occasione tutti insieme.

L'Istituto è stato fondato oltre 50 anni fa dalla signora Lupò, che ne è stata anche insegnante, inventando il metodo "Fiaba", percorsi di apprendimento che le insegnanti che si sono succedute hanno tramandato di generazione in generazione fino ad oggi. Come raccontano persone molto vicine a lei, la fondatrice della scuola, ancora oggi, chiede notizie dell'Istituto e si interessa di ciò che accade, quando può gioca anche a burraco.

Le maestre attuali e quelle passate hanno deciso di scrivere una lettera, esprimendo gratitudine alla donna e tanta ammirazione: “Lei, cara Signora Elena ha dato le basi culturali e morali a tante generazioni di allievi, così come ha contribuito alla nostra formazione di insegnanti preparate e consapevoli della nostra missione. Per tutte noi è stata una guida insostituibile, sempre presente e disponibile. Auguri a lei che è splendidamente riuscita a essere una grande insegnante e nel contempo moglie, madre e nonna, dimostrando che una donna può abbracciare tutto e bene”.

