Palermo, il primario Vitaliti insignito del titolo di cavaliere della Repubblica

Il direttore dell’unità terapia intensiva neonatale dell’Arnas Civico di Palermo, Marcello Vitaliti, è stato insignito dal presidente Sergio Mattarella del titolo di cavaliere all'ordine al merito della Repubblica. Vitaliti, 67 anni, è anche il vicepresidente del Movimento nazionale per la gentilezza, e stamattina ha ricevuto l'onorificenza dal prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, nel corso della cerimonia istituzionale che si è svolta nel teatro Politeama.

«È oggi per me - ha detto Vitaliti - un giorno di grande emozione, che mi conferisce maggiore certezza di un impegno che sarà per me rafforzativo per le azioni che verranno. Tutta la mia vita professionale e sociale è stata protesa alla cura dell’altro, con attenzione e senso del dovere. Essere insignito da parte del presidente della Repubblica di tale onorificenza è la testimonianza di avere dato un contributo concreto alla società e al miglioramento della vita».

Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa dalla presidente del Movimento nazionale per la gentilezza, Natalia Re, che ha commentato: «Da alto rappresentante del Mig, i cui principi ispiratori sono intrisi di connotazione etica indispensabile per il raggiungimento di una socialità sostenibile, rispettosa dei valori sella nostra Repubblica, non posso che esprimere profonda gioia ed immenso orgoglio per meritato riconoscimento verso l' uomo, il professionista e l' amico Marcello Vitaliti. Condividere l' attivismo sulla gentilezza con lui è fonte di maggiore impegno e motivo per fare meglio e di più».

© Riproduzione riservata