Al magistrato palermitano Giovanni Ilarda il titolo di commendatore della Repubblica

Il magistrato palermitano Giovanni Ilarda sarà insignito dal Presidente Mattarella del titolo di Commendatore al merito della Repubblica, onorificenza che gli sarà consegnata questa mattina dal Prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, in occasione della Festa della Repubblica. La manifestazione, al Teatro Politeama, avrà inizio alle ore 10.30. Nato a Ciminna il 3 luglio 1952, Ilarda, sposato, padre di una figlia e appassionato cinofilo, ha iniziato la sua attività di magistrato ad Agrigento, per poi proseguirla a Palermo come pubblico ministero, prima in Procura, negli anni di piombo e delle stragi, poi in Procura generale.

Esperto di informatica e organizzazione giudiziaria, Ilarda ha insegnato diritto civile e dell’Unione Europea all'Università di Palermo ed è autore di numerosi scritti giuridici. Consulente della Commissione parlamentare antimafia dal 1997 al 2001, ha partecipato per l'Italia all’organizzazione della Conferenza delle Nazioni unite sul crimine organizzato e ha diretto la Conferenza del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica. Nel 2008 è entrato a far parte del governo regionale come tecnico, ricoprendo l’incarico di assessore alla Presidenza e di presidente della Commissione Affari istituzionali della Conferenza delle Regioni.

Rientrato in magistratura nel 2009 è stato chiamato a Roma a ricoprire l’incarico di ispettore generale capo del Ministero della Giustizia e nel 2016 è stato nominato al vertice degli uffici di Procura del Trentino Alto Adige come Procuratore generale della Repubblica, carica che ha ricoperto sino al suo pensionamento a luglio dell’anno scorso. Al momento del congedo il presidente della Provincia autonoma di Trento ha consegnato al magistrato siciliano, come segno di speciale riconoscimento, l’Aquila di San Venceslao, per l’impegno profuso a servizio dei cittadini del Trentino Alto Adige con numerose iniziative di digitalizzazione dei sistemi di accesso ai servizi giudiziari e di promozione della sburocratizzazione.

All'inizio di quest’anno il presidente della Regione Schifani ha affidato a Ilarda l’incarico di commissario per le aree di sviluppo industriale della Sicilia orientale.

