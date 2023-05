Palermo, un B&B di fronte alla spiaggia di Mondello è il secondo in Italia per Tripadvisor

Il B&B «Mondello design», di fronte alla spiaggia della borgata marinara palermitana, è al secondo posto in Italia nella classifica di Tripadvisor, per il premio « Best of the best» nella categoria B&B e pensioni in Italia e al 19simo posto nel mondo. Al primo posto Il «Salerno Centro bed and breakfast» in Campania e al terzo il B%B «Il cuore» di Massa, in Toscana.

La classifica viene generata dai feedback lasciati dai clienti delle 8 milioni di strutture su Tripadvisor, meno dell’1% riceve il premio Best of Best e rappresenta quindi il più alto livello di eccellenza nel settore dell’ospitalità, sulla base di recensioni reali. Per tre anni consecutivi il B&B «Mondello design» si era classificato al primo posto nella classifica Travellers Choice di Tripadvisor in Italia sempre sotto la direzione di Roberta Sciacchitano, 43 anni.

