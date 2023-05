Addio a Giuseppe Chiavetta: dagli anni '60 leader degli autoricambi a Palermo

"Da Chiavetta lo trovi sicuro". Sono tanti i palermitani che si sono sentiti dire questa frase, perché Giuseppe Chiavetta, titolare dell'omonimo negozio di ricambi dagli anni '60 era un vero e proprio punto di riferimento del settore.

La sua eredità e la sua professionalità da oggi saranno portate avanti dai figli, perché il signor Giuseppe all'età di 82 anni ha lasciato la vita terrena.

Appassionato di moto e auto, aveva iniziato giovanissimo a lavorare come elettrauto. Poi, 57 anni fa, l'apertura in via Nazario Sauro, alla Noce, della sua attività legata ai ricambi auto. Un'idea vincente che gli ha consentito di dare lavoro a tanta gente e di aprire un'altra sede, circa 30 anni fa, in viale Michelangelo.

Il triste annuncio sulla pagina facebook della ditta: "Vivamente addolorati per la scomparsa del nostro storico pilastro Chiavetta Giuseppe, il re degli autoricambi, informiamo amici, parenti, clienti, conoscenti che domani alle ore 10.00 gli daremo l’estremo saluto presso la chiesa Sant’Ernesto".

© Riproduzione riservata