Ipad tra i rifiuti a Mondello: operatore della Rap lo ritrova e lo riconsegna al proprietario

A volte tra ciò che sembra senza valore si possono nascondere sorprese. È quello che è successo a Gaspare Tarantino, storico operatore ecologico della Rap a Mondello, a Palermo. Questa mattina, mentre spazzava nella piazza del paese, qualcosa ha colpito la sua attenzione: per l’esattezza un Ipad da 1.200 euro. «Stavo lavorando vicino alla fontana, esattamente dove ci sono i gazebo dei locali della piazza - racconta Gaspare - quando sono stato attirato da qualcosa di strano rispetto al solito». Chiuso in una cover, infatti, c’era un tablet con tanto di tastiera. «Ho subito cercato di capire come poter rintracciare il proprietario - spiega - ma non potevo rimanere fermo ad aspettare, dovevo continuare a lavorare».

Così, il signor Tarantino ha consegnato il mini computer al bar vicino e le ricerche si sono subito attivate, finché non è stato trovato il proprietario, Daniele. «Verso le 10,30-11 mi hanno chiamato - spiega Gaspare - dicendomi che avevano trovato il titolare del tablet e che voleva assolutamente incontrarmi per ringraziarmi». Tarantino si è quindi recato all’appuntamento in uno dei bar della piazza, dove ad attenderlo c’era proprio Daniele. Sui social, si è subito sparsa la voce della storia ma i residenti della zona, che da anni conoscono l’operatore ecologico non sono rimasti per nulla sorpresi. «È un gran lavoratore ed un uomo onesto come pochi - scrivono i tanti utenti dei social sotto al post che racconta la storia - ci fossero ancora persone come lui».

Per Gaspare, però, non è la prima volta: «Di recente - prosegue nel suo racconto - ho ritrovato un portafoglio, sempre nella zona di Mondello». Anche in quel caso, è subito scattata la ricerca ed il proprietario era Alberto Tasca D’Almerita: «Mi sono messo in contatto con lui e gli ho restituito il portafoglio».

