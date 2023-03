Palermo, scarpe per i migranti di Lampedusa donate da Fondazione Dragotto e Life and Life

Parte oggi alla volta dell’isola di Lampedusa il primo furgone con un migliaio di scarpe da donare ai migranti. La Fondazione Tommaso Dragotto e l’Organizzazione Umanitaria Internazionale Life and Life hanno fatto propria l’operazione umanitaria e di solidarietà promossa, lo scorso 12 marzo, dal presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, che ha il nobile scopo di rimettere al centro le persone, la loro dignità, il loro diritto alla vita.

Come lo stesso Schifani ha dichiarato, «a Lampedusa non stiamo vivendo soltanto una vicenda politica ma anche una questione legata alla sopravvivenza di queste persone».

«Sono le azioni che contano. I nostri pensieri per quanto buoni possano essere - dichiara Marcella Cannariato vicepresidente della Fondazione Tommaso Dragotto - non hanno valore sino a quando non sono trasformati in azioni concrete. Perché i fatti contano più delle parole».

«Abbiamo fatto nostro quello che diceva Gandhi - dichiara Valentina Cicirello, vicepresidente dell’organizzazione umanitaria internazionale Life and Life -, “Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”».

«Le ragioni umanitarie, il diritto alla vita delle persone vengono prima di ogni altra cosa. Se ognuno fa qualcosa, diceva Padre Puglisi, si può fare molto», concludono entrambe.

