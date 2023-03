Una principessa siciliana al movimento mondiale dei russofili: ecco Vittoria Alliata di Villafranca

Una principessa siciliana nel neonato “movimento mondiale dei russofili”. Si tratta di Vittoria Alliata di Villafranca, scrittrice e studiosa dell'Islam che ha tradotto Tolkien da adolescente ed è conosciuta in Italia per essere stata la prima traduttrice de Il Signore degli anelli. Il movimento, nato a Mosca, riunisce 120 rappresentanti di 46 Paesi diversi.

Promosso dall'oligarca ortodosso e sanzionato Konstantin Malofeev, ritenuto tra i finanziatori delle milizie filorusse in Donbass, il congresso di fondazione del Movimento ha visto seduti nella stessa sala al Museo Pushkin il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, l'attore americano Steven Seagal, il nipote di Charles de Gaulle, Pierre, e, la principessa Vittoria, arrivata da Villa Valguarnera, la settecentesca magione di famiglia a Bagheria affittata, in passato, per i set di Giuseppe Tornatore e gli spot di Dolce e Gabbana.

La nobildonna ha detto al Guardian. quotidiano britannico, “non voglio parlare della guerra, perché non sono una esperta della materia”. Eppure dal palco della kermesse si è rivolta a una platea composta anche di un buon numero di complottisti per denunciare la “creazione della russofobia come nuova forma di colonizzazione” voluta dagli americani già colpevoli di aver invaso la sua amata isola nell’estate del 1943. “La russofobia è solo l'ultima di tante fobie costruite per stabilire la supremazia degli anglosassoni e il loro diritto di governare il mondo e sfruttarne le risorse", ha dichiarato nel suo intervento Alliata di Villafranca, che si è presentata come "intellettuale siciliana che combatte anche l'arabofobia". "Vengo dalla Sicilia – ha raccontato – una piccola e multiculturale isola nel mezzo del Mediterraneo, centro di antiche civiltà ma che ora è conosciuta solo per la mafia, portata dagli Usa quando gli americani sono sbarcati in Sicilia per liberarci dai nazisti". L'aristocratica si è poi scagliata contro Hollywood, che "ha inventato - ha detto - un'intera immagine del mio Paese per legittimare la sua occupazione con enormi basi militari da cui oggi vengono inviati i droni verso la Russia".

La principessa ha poi dichiarato al Guardian: “Sa, io sono cugina dei Romanov – ha detto al giornalista del Guardian – li conosco molto bene, sono stata anche al loro recente matrimonio. In fondo tra noi c’è una connessione zarista”.

