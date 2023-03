Lutto per il prestigiatore palermitano Francesco Scimemi: addio alla sua compagna Fiammetta

«La mia Fiammetta non c’è più. Il mio amorì non c’è più. Sarai sempre accanto a me amore mio. Il nostro amore non finirà mai». È questo lo straziante post di Francesco Scimemi, stimato prestigiatore comico palermitano, in cui annuncia la morte prematura della sua compagna romana Fiammetta Alessandrini. Già nei giorni scorsi, sulla sua pagina facebook, l'artista aveva fatto capire ai suoi amici e ai suoi fans che la situazione era disperata.

«Ti tengo la mano, ti accarezzo i capelli, ti sussurro all’orecchio mille volte ti amo, ti metto una delle cuffiette per sentire insieme le nostre canzoni, e anche se sei sedata e respiri a fatica, ogni tanto accenni un sorriso. Ho il cuore spezzato ma sono felice perché sono accanto a te, amore mio infinito - scriveva il mago 4 giorni fa, mentre vegliava la compagna in gravi condizioni. Oggi il decesso, avvenuto dopo una malattia che non le ha dato scampo.

Ieri si sono svolti i funerali presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Roma, dove la coppia viveva per ragioni lavorative e oggi il ringraziamento, da parte di Francesco Scimemi i cui profili social in questi giorni di lutto sono stati invasi di messaggio di cordoglio e di vicinanza.

«Volevo ringraziare tutti per la grande dimostrazione di affetto nei confronti della mia Fiammettina, con quasi seimila messaggi che mi sono arrivati con tutti i mezzi che la tecnologia permette. Vi sembrerà una bugia ma li ho letti tutti e ho risposto con una reazione o con un messaggio a tutti. Mi hanno sostenuto in questi giorni molto difficili. Gli ho dedicato queste mie notti insonni e mi hanno fatto compagnia. Fiammetta mi accompagnerà nella mia vita nuova da oggi in poi, e mi insegnerà a camminare, e a fare tutto. Come si fa con i neonati. Non sarà facile ma l’amore ha sempre delle idee efficaci».

© Riproduzione riservata