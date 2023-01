Antonino Cannavacciuolo fa tappa a Misilmeri per una puntata di "Cucine da incubo"

Evento a Misilmeri per l'arrivo di uno degli chef più famosi d'Italia, Antonino Cannavacciuolo, il tre stelle Michelin protagonista non solo di Masterchef ma anche del reality Cucine da incubo. Ed è proprio per quest'ultimo programma che lo chef napoletano sbarcherà nel Palermitano, per aiutare un ristorante del posto in difficoltà e per cercare di rimetterlo a posto riportandolo sulla retta via. Il tipico format del programma.

Il comune intanto, per l'evento, ha già emanato un’ ordinanza valida da oggi fino al 4 febbraio, che prevede un divieto di transito in via Traina (da via Generale Sucato a via Trento tratto un cui vigerà anche il divieto di sosta) e un divieto di sosta nel tratto di Via Generale Sucato nel tratto da Via D’Annunzio a via Trento. La puntata con il ristorante di Misilmeri protagonista, come sempre, si vedrà nella nuova edizione del programma in onda tra qualche mese. Il proprietario, tra l'altro, con un post ha chiesto scusa per il disagio ai suoi concittadini, spiegando anche il perchè.

