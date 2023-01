Montemaggiore Belsito brinda per Mimma Rizzo: compie 104 anni, sua sorella ne festeggiò 106

Festa per i 104 anni di Domenica Rizzo nata a Montemaggiore Belsito, piccolo centro del Palemitano, il 30 dicembre 1918. Nonna Mimma ha sempre vissuto circondata dalle cure e dalle attenzioni della sua unica figlia Crocetta e dell’amato genero Michele, senza rinunciare alle amorevoli coccole dei due nipoti Mario e Luciano.

Domenica Rizzo continua a vivere i suoi giorni nutrendosi dei valori che hanno sempre contraddistinto tutta la sua vita: rispetto, gioia, amore per la sua famiglia e gratitudine a Dio per il prezioso dono della vita. A settembre 2020 ha perso la sorella Santa, anch’ella esempio di longevità sicula: aveva 106 anni.

Nonna Mimma è la penultima centenaria del paese ancora in vita. A farle compagnia c’è Giuseppa Saletta abitante in via Rosolino Pilo. Il prossimo 8 aprile raggiungerà il ragguardevole traguardo di 102 anni.

