A Palermo presentato il calendario della solidarietà e della legalità degli alunni del Gentili

Un gesto che viene dal cuore, quel cuore che solo i bambini a volte possono avere. Sarà una Natale più felice per molte persone, grazie ad un progetto di legalità e solidarietà delle classi V C e V D della scuola Pitrè dell'istituto comprensivo Alberico Gentili di Palermo, con un calendario dedicato a Peppino Impastato che verrà venduto per sostenere le attività di “Medici con l’Africa Cuamm”.

L'iniziativa, partita dalla docente Maria Cristina Corronca e dalle colleghe del team, è stata presentata nel corso di un cocktail di beneficenza offerto da Mario Di Ferro al Bar Via Libertà 50 alla presenza, tra gli altri, di Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, della dirigente scolastica Daniela Crimi, e di Irene Greco, medico volontario in Africa. Il calendario è stato patrocinato dalla Fondazione Falcone e dal Bar Via Libertà 50.

"Sono davvero contenta - afferma la docente Corronca - per la ricaduta che l’iniziativa sta avendo sul territorio e sui bambini ai quali spero di essere riuscita a dimostrare che, con il frutto del lavoro, anche se faticoso e impegnativo, si possono conoscere storie e fatti del passato e, nel contempo, aiutare chi è meno fortunato di noi. Didatticamente, con questo lavoro, in seno all'educazione alla legalità, io e le colleghe del team delle classi 5^C e 5^ D, abbiamo cercato di far conoscere ai più piccoli la figura di Peppino Impastato, una delle tante che hanno contrastato la mafia anche a costo della propria vita".

© Riproduzione riservata