Trenitalia negli istituti scolastici di Palermo e provincia per promuovere il turismo

Un incontro per promuovere la conoscenza del trasporto ferroviario e presentare le offerte di Trenitalia rivolte al mondo del turismo scolastico. Nei locali dell’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Pietro Piazza” di Palermo, Trenitalia ha incontrato i rappresentanti degli istituti scolastici del capoluogo siciliano e della provincia.

L’iniziativa, organizzata dalla Vendita Trade & Charter Sud IC della Direzione Business IC, è stata l’occasione per illustrare l’ampio e variegato ventaglio di offerte appositamente immaginate per i gruppi scolastici, per incentivare l’utilizzo del treno anche per i viaggi d’istruzione e per scoprire le bellezze del territorio.

Sono state presentate le numerose proposte per viaggi di istruzione e vacanze/studio riservate agli alunni di scuole di ogni ordine e grado, evidenziando i vantaggi del viaggio in treno, mezzo di trasporto green per eccellenza, confortevole e capillare. A illustrare le suggestive idee dedicate ai viaggi in ambito regionale è intervenuta la Direzione Regionale Trenitalia Sicilia. All’incontro hanno avuto una parte attiva gli studenti dell’Istituto “Piazza”: i ragazzi dell’indirizzo Accoglienza hanno curato l’aspetto della registrazione e del presenziamento durante la presentazione mentre il welcome coffee è stato interamente realizzato dagli alunni dell’indirizzo Cucina.

I partecipanti, circa 35 fra docenti e dirigenti scolastici, hanno mostrato particolare interesse all’approfondimento delle proposte suggerite, una fra tutte la visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e molti fra gli intervenuti hanno manifestato l’intenzione di programmare quanto prima i loro viaggi di istruzione in treno.

© Riproduzione riservata