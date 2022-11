Ustica, anche dal Quirinale libri in dono alla biblioteca comunale

Gli ultimi volumi alla biblioteca comunale di Ustica, riaperta lo scorso maggio, grazie alla buona volontà di un gruppo di volontari, sono arrivati direttamente dal Quirinale. Sono 75 libri, che vanno ad arricchire dell’unico avamposto culturale dell’isola a 36 miglia marine da Palermo.

A promuovere la raccolta è stato il giovane Diego Altezza, 19 anni, studente di giurisprudenza, frequentatore di Ustica, che da quando ha riaperto i battenti la piccola biblioteca, affidata dal Comune in gestione volontaria alle giovani Valentina Poggi e Sara De Pieri, bibliotecarie usticesi, ha pensato di richiedere a fondazioni, enti di ricerca, editori ed enti pubblici, la possibilità di ricevere donazioni di libri, cd e dvd. All’appello hanno risposto 36 donatori fino ad oggi: da Mondadori al Comune di Palermo; dall’Accademia della Crusca a Banca d’Italia; dall’Accademia dei Georgofili a quella italiana di cucina; ed ancora Banca Intesa San Paolo, Unicredit, sede romana dell’Istituto giapponese di cultura, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e tanti altri fino alla Biblioteca apostolica del Vaticano e a quella della Presidenza della Repubblica che attraverso il capo del servizio biblioteca ha comunicato al giovane Diego Altezza, circa un mese fa, che «il Capo dello Stato è ben felice di esaudire la tua richiesta».

«Proprio ieri pomeriggio - dice Altezza, promotore dell’iniziativa culturale, nei locali di via del Refugio ho consegnato alla nostra bibliotecaria Valentina Poggi, gli splendidi 75 volumi provenienti dalla Biblioteca del Quirinale. Confesso la grande emozione e felicità per i doni che abbiamo ricevuto da parte di tutti con generosità e spirito di grande collaborazione. Compiamo - aggiunge un grande passo che riporterà la cultura del libro ad Ustica. Ringrazio le bibliotecarie volontarie Valentina Poggi e Sara De Pieri, la dirigente dell’ufficio comunale affari generali Maria Concetta Natale e la mia famiglia per avermi sempre supportato e consigliato».

In totale tra donazioni e libri precedentemente acquisiti ci sono circa 2.200 volumi e 100 tra dvd e cd e presto arriveranno altri volumi dall’Alma Mater Studiorum, l’Università di Bologna.

