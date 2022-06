L’influencer palermitano Dario Monforté tra i 30 emergenti mondiali

L’influencer palermitano Dario Monforté entra nel mondo dei lifestyle&travel blogger mondiali. La rivista Entrepreuneurs Herald lo ha inserito fra i trenta imprenditori al mondo da tenere sott’occhio. Esperto di turismo, laureato in progettazione moda all’Accademia delle Belle Arti, il trentunenne nato a Misilmeri esporta la sua terra nel mondo, esaltandone non solo la bellezza ma anche la storia, la cultura, i colori, profumi e sapori.

Il fashion blogger è seguito sul profilo Instagram da più di 104 mila follower ed è stato assoldato dall’Expo di Dubai per sponsorizzare un focus sul padiglione Australia. In una settimana ha avuto più di venti milioni di visualizzazioni per la sua esperienza a Dubai, mostrando al mondo le bellezze italiane. «Sono stato chiamato per due grossi eventi – racconta Dario Monforté -. Expo mi ha chiesto di trovare una chiave di lettura diversa, di proporre qualcosa di unico, una connessione tra il loro mondo e il nostro. Io ho deciso di farlo attraverso le immagini del video Expo realizzato da Alessandro Ingrassia con parte testuale da me scritta (voice over Roberta Pizzullo), narrando non solo l’aspetto cosmopolita di Palermo, ma anche la forte contaminazione araba che abbiamo avuto, dal Castello della Zisa alla cassata siciliana e a molto altro».

Monfortè ha lavorato in partnership, realizzando anche campagne pubblicitarie social per Rocco Forte Hotels e il gin Gordon’s. E di recente ha creato una linea di profumi dedicata a Palermo e prodotta nella città. «Sfavillante e barocca – confessa – Palermo è semplice, anche se a volte può apparire contorta. Io la amo alla follia». Nelle confezioni del profumo d’obbligo inserire foto della città: «Il primo ha la cover della Cattedrale e la seconda versione uscirà a breve e sarà dedicata a piazza Pretoria». (*LUVIN*)

