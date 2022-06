A Palermo riapre lo storico cinema Fiamma, ma diventerà una palestra

Lo storico cinema Fiamma di Palermo riapre, non trasmetterà più film sul grande schermo, ma si trasforma in palestra. Body Studio Fiamma aprirà i battenti nel 2023: ad annunciarlo è la stessa catena di palestre Body Studio attraverso i suoi canali social.

Nei giorni scorsi i responsabili della comunicazione social della Body Studio avevano lanciato degli indizi sul luogo dell’apertura della loro prossima palestra: «Si trova in pieno centro, custodisce i ricordi di intere generazioni, sentirai i muscoli letteralmente bruciare».

Poi l’annuncio con un drone che sorvola le varie palestre che fanno parte del gruppo fino a giungere da piazza Alberico Gentili a Largo degli Abeti 6 e fermarsi davanti allo storico banco della biglietteria del cinema che si trasformerà da qui a poco in palestra.

Il Cinema Fiamma aveva aperto i battenti nel 1953, travolto dalla crisi nel 2013 aveva interrotto le proiezioni. Poi nel febbraio del 2014 aveva provato a risorgere trasformandosi in un locale per la musica dal vivo con tavolini e divani, ospitando anche spazi per conferenze e piccoli spettacoli teatrali. Quindi la chiusura definitiva.

Ad aprile del 2021 su alcuni siti immobiliari era anche comparso un annuncio di vendita «in Largo degli Abeti proponiamo l’ex Cinema Fiamma - si leggeva - Il locale ha una quadratura di 1060 Mq, è posto al piano terra e si presenta da ristrutturare. Tre vetrine su strada. Prezzo di vendita 650 mila euro». Nel 2023, a settant'anni dalla sua prima apertura, arriverà la trasformazione definitiva.

