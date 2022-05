I Leoni di Sicilia in tv, casting per bambini e ragazzi per raccontare la storia dei Florio

Nuovi casting per la serie tv "I Leoni di Sicilia", ispirata al romanzo di Stefania Auci da cui prende il titolo, che racconta la storia dei Florio. Nello scorso mese di aprile erano state effettuate le prime selezioni, adesso la produzione è alla ricerca di bambini e ragazzini.

Casting, le figure richieste

Si sono aperte le candidature sia dei bambini sia delle giovani ragazze, tra i 18 e i 22 anni, per i ruoli delle figlie Florio - Portalupi, ruoli per i quali non è necessario avere esperienze pregresse nel campo della recitazione. Per il ruolo di Vincenzo Florio da giovane si cercano ragazzi siciliani, tra i 17 e i 19 anni, magri, capelli castani e occhi verdi; per quello di Peppe Messina da giovane, si cercano sempre ragazzi siciliani, tra i 17 e i 19 anni, dall'aspetto florido e un po' in carne, con capelli castani e occhi castani. Per il ruolo di Vincenzo Florio, da bambino, si cercano bambini siciliani tra gli 8 e i 10 anni, magri, con capelli castani e occhi verdi, mentre per quelli di Angela e Giuseppina Florio da bambine, si cercano ragazzine siciliane tra gli 11 e i 13 anni, di bell'aspetto, eleganti e con colori chiari. Si cercano ragazze siciliane tra i 18 e i 22 anni, eleganti, dai colori chiari, invece, per i ruoli di Angela e Giuseppina Florio da giovani. La produzione specifica che essendo un film che verrà girato in costume d’epoca, è preferibile non avere piercing e tatuaggi in parti del corpo visibili, non avere rasature e/o doppi tagli ed inoltre avere capelli di colore naturale.

Come inviare la candidatura

Per partecipare ai casting è necessario inviare una mail all'indirizzo ileonicasting@gmail.com indicando nell'oggetto il ruolo per cui ci si candida. I documenti richiesti sono: una foto primo piano su sfondo neutro (no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare); una foto figura intera su sfondo neutro (no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare); dati anagrafici completi del candidato (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) nel corpo della mail; due contatti telefonici nel corpo della mail; curriculum vitae artistico, qualora se ne fosse in possesso. Il materiale deve essere soltanto allegato alla mail in file singoli e viene precisato che non verranno accettati file inviati tramite Wetransfer, JumboMail, Google Drive o pdf.

Dove viene girata la serie tv

La serie tv, diretta dal regista Paolo Genovese e prodotta dalla Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production srl, verrà girata a Roma e a Palermo, tra i mesi di luglio e dicembre 2022.

