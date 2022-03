Imparare a coltivare grani antichi siciliani e ortaggi, a Palermo un progetto per 11 ragazzi Down

Imparare le principali tecniche di produzione e trasformazione dei grani antichi siciliani e degli ortaggi. È l'obiettivo di "Sosteniamoci insieme", l'iniziativa che coinvolge undici ragazzi palermitani con Sindrome di Down.

Il progetto, finanziato dall’assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali, è una nuova "best practice" per l’inclusione sociale per i giovani coinvolti e sarà presentato domani (19 marzo), a Villa Magnisi, a Palermo.

Il progetto nasce per sviluppare un approccio consapevole della coltivazione dei prodotti in agricoltura e le principali tecniche di produzione e trasformazione con una attenzione rivolta alla produzione ecosostenibile dei grani antichi siciliani e degli ortaggi.

Coinvolti 6 ragazzi della associazione sportiva SporT21 Sicilia e 5 ragazzi della Aipd (Associazione Italiana Persone Down) di Termini Imerese che imparano a conoscere meglio prodotti vegetali come i nostri ortaggi regionali, i prodotti cerealicoli siciliani e tipici della agricoltura siciliana, per scoprire i segreti delle migliori birre, aspetto sul quale si lavora a un percorso di inserimento lavorativo producendo una birra solidale realizzata proprio dai ragazzi.

Il convegno di domani è organizzato anche per promuovere la Giornata Mondiale della Sindrome di Down che cade il 21 marzo.

