Vedovo a 30 anni, a C'è posta per te un regalo per il palermitano Stefano: incontra Chiellini e Bonucci

Una sorpresa per Stefano, un palermitano che ad appena 30 anni ha perso la moglie di 27 per colpa di una brutta malattia. A C'è Posta per te l'uomo ha ricevuto un regalo inaspettato: ha potuto conoscere e incontrare i suoi idoli, i difensori della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

Questa storia intensa ed emozionante, è stata tra i momenti più toccanti del programma condotto da Maria De Filippi e andato in ondata sabato 5 marzo.

Francesca, la giovane moglie di Stefano è morta dopo 3 anni di malattia, strappata alla vita da un tumore al cervello. Nel 2017 la terribile scoperta e l'inizio di un calvario fatto di quattro interventi, cure e chemioterapie. Anni di sofferenza durante i quali Stefano è sempre stato vicino alla sua donna con grande dedizione. Per questo sua madre e la mamma della ragazza hanno voluto fargli un regalo: incontrare i calciatori dei quali è grande tifoso.

“Siamo qui per dirti quello che pensiamo di te, per ringraziarti della tua straordinaria capacità di amare - è il messaggio col quale le due donne hanno accompagnato il loro dono -. Ti sei fatto carico dei guai della ragazza che amavi, hai realizzato il suo sogno, ma lei è stata costretta a vivere un incubo”.

Oltre alle maglie dei due difensori, Bonucci ha regalato a Stefano la sua scarpa sinistra e ha promesso che la destra gli sarà data allo Stadium dopo una partita. Chiellini, invece, gli ha donato anche un viaggio per quattro persone in qualsiasi parte del mondo, consegnandogli un piccolo mappamondo e invitandolo a scegliere un posto dove andare in vacanza.

Ed è stato in quel momento che Stefano, nel pieno della sua commozione ha raccontato la promessa che la sua Francesca gli ha chiesto prima di morire: “Amore devi girare il mondo e farmelo guardare con i tuoi occhi”. La busta poi si è aperta e l'uomo ha riabbracciato le due mamme, Mariella e Carla.

© Riproduzione riservata