Da Partinico a All Together now Kids, la favola della piccola Emanuela. La mamma: "Grande traguardo"

La piccola Emanuela Daidone di Partinico protagonista ieri sera di All Together now Kids, l’edizione natalizia della trasmissione su Canale 5 condotta da Michelle Hunziker, che ha visto esibirsi sul palco 15 bambini, tra i 6 e i 12 anni, che hanno cantato brani di artisti italiani ed internazionali. Emanuela, 8 anni, ha cantato la sua versione di "Girl on Fire" di Alicia Keys e, come tutti i partecipanti, ha ricevuto un dono finale: un buono valido per l’acquisto di prodotti utili alla loro formazione culturale. Ben 99 giudici su 100 hanno apprezzato la performance di Emanuela e soltanto 4 piccoli concorrenti hanno ottenuto un punticino in più. In gara anche un'altra siciliana, Luna Massari, 8 anni, di Ragusa, che ha cantato "Pedro" di Raffaella Carrà.

J-Ax ha iniziato a piangere quando Emanuela ha iniziato a cantare, Rita Pavone le ha augurato una carriera da cantante. "Hai reso una canzone difficilissima, una canzone facilissima", ha aggiunto Anna Tatangelo. Molto emozionata anche Michelle Hunziker.

"È una gioia indescrivibile, vedere mia figlia così piccola cantare in questa maniera mette i brividi", dichiara la mamma di Emanuela. "Mia figlia ha iniziato a cantare da piccolissima, a 2 anni e mezzo l'abbiamo scritta ad una scuola di canto e adesso è seguita dalla maestra Elisa Campitelli".

La piccola Emanuela sul palco si è esibita come una veterana. "Come ha risposto alla Hunziker, non aveva alcuna emozione. Mia figlia è abituata al palco, cantava nelle chiese, davanti a molta gente per cui anche ieri era tranquilla". "Arrivare lì è un grande traguardo ed è la vittoria più bella. Ieri hanno vinto tutti e siamo contenti che il trofeo sia stato assegnato a Carlo, il bimbo più piccolo".

Obiettivi per il futuro? "Continuerà a studiare, questo è solo l'inizio di una grande avventura e fino a quando vorrà continuare nella sua passione, noi saremo pronti a sostenerla e a fare il tifo per lei".

